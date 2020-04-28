Очередное «мусорное» дело в Тульской области
Новомосковская фирма незаконно собирала опасные отходы
Очередное «мусорное» дело в Тульской областиФото: Игорь КОПЫТОВ
Изменить размер текста:
При отсутствии лицензии ООО «РК» в Новомосковске незаконно собирало, транспортировало, обработовало, утилизацировала и размещала отходы II, III, IV классов опасности без лицензии. Полигон находится на улице Свободы.
Для устранения нарушений руководителю компании внесено представление. В настоящее время деятельность там приостановлена, а виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU