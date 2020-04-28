Очередное «мусорное» дело в Тульской области

28 Апр 2020 2020-04-28T09:36:44+03:00

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При отсутствии лицензии ООО «РК» в Новомосковске незаконно собирало, транспортировало, обработовало, утилизацировала и размещала отходы II, III, IV классов опасности без лицензии. Полигон находится на улице Свободы.

Для устранения нарушений руководителю компании внесено представление. В настоящее время деятельность там приостановлена, а виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU