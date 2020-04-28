2020-04-28T09:18:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Пик коронавирусной инфекции в Тульской области еще впереди

По самым неблагоприятным прогнозам он придется на конец мая
Игорь КОПЫТОВ
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Пик коронавирусной инфекции в Тульской области еще впередиПик коронавирусной инфекции в Тульской области еще впередиФото: Алексей ФОКИН
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Число заболевших в регионе продолжает расти. Ежедневно COVID-19 подтверждается у десятков человек. Пятеро больных скончались. Коронавирус теперь есть во всех районах.

Ряд больниц в Тульской области начали перепрофилировать под госпитали для инфицированных, наращивается число койко-мест, постоянно пополняются запасы необходимого кислородного оборудования и средств индивидуальной защиты. Принято решение развернуть многопрофильный госпиталь на 570 коек на базе Тульской областной клинической больницы, где помимо врачей основных специальностей имеются все необходимые узкие специалисты. Уже сегодня, 28 апреля, госпиталь планируется открыть. С его учетом в регионе будет готово к приему пациентов 1229 коек - на 68% больше запланированного ранее.

На карантин в обязательном порядке в Тульской области отправят вновь прибывших из-за границы. Спецрейсами накануне их доставили из ГОА. Кроме того, на карантин в Тульской области закрыли 14 учреждений соцзащиты.

Жителей региона просят оставаться дома, чтобы ситуация с коронавирусом в области не усугублялась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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