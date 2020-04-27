Тульская Госавтоинспекция выявила за выходные почти 15 тысяч нарушений

27 Апр 2020 2020-04-27T19:48:59+03:00

И это данные только за период с 24 по 26 апреля

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Так, за три дня сотрудники привлекли 13706 водителей к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.

Еще два десятка водителей нарушили требования по перевозке детей, 19 водителей не уступили дорогу пешеходам, 11 человек управляли средством, несмотря на лишение ранее прав. А 46 водителей и подавно сели пьяными за руль. Между прочим, за вождение в состоянии алкогольного опьянения предписан штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение водителю грозит уже уголовное наказание со штрафом от 200 до 300, лишением свободы до двух лет или назначением исправительных работ до 480 часов. Водительские права забираются всегда, вне зависимости от назначенного наказания.

В том числе четыре с половиной десятка водителей были привлечены к административной ответственности за управление авто, в котором были чрезмерно затонированы стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU