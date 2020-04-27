2020-04-27T19:48:59+03:00
Общество

Тульская Госавтоинспекция выявила за выходные почти 15 тысяч нарушений

И это данные только за период с 24 по 26 апреля
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Тульская Госавтоинспекция выявила за выходные почти 15 тысяч нарушенийТульская Госавтоинспекция выявила за выходные почти 15 тысяч нарушенийФото: Игорь КОПЫТОВ
Изменить размер текста:

Так, за три дня сотрудники привлекли 13706 водителей к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.

Еще два десятка водителей нарушили требования по перевозке детей, 19 водителей не уступили дорогу пешеходам, 11 человек управляли средством, несмотря на лишение ранее прав. А 46 водителей и подавно сели пьяными за руль. Между прочим, за вождение в состоянии алкогольного опьянения предписан штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение водителю грозит уже уголовное наказание со штрафом от 200 до 300, лишением свободы до двух лет или назначением исправительных работ до 480 часов. Водительские права забираются всегда, вне зависимости от назначенного наказания.

В том числе четыре с половиной десятка водителей были привлечены к административной ответственности за управление авто, в котором были чрезмерно затонированы стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульская Госавтоинспекция выявила за выходные почти 15 тысяч нарушений
Тульский актер и музыкант выпустил новый клип про самоизоляцию
Памятник «Катюше» в Туле вернется обратно на постамент
Житель Тульской области пытался обокрасть супермаркет
Сотрудники ГИБДД поймали на тульских дорогах более 14 тысяч нарушителей ПДД
В Туле убирают портрет-граффити Толстого
На тульских улицах стало еще больше людей
В Тульской области в акции «Библионочь-2020» поучаствовали более 50 тысяч человек
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
В Тульской области в ДТП пострадал 75-летний мужчина
В Тульской области «Toyota» вылетела в кювет
В Тульской области столкнулись «Ford Galaxy» и «Chevrolet Cruze»: есть пострадавший
Ждет ли туляков аномально жаркое лето?
СПЛАВ запустил производство защитных масок для лица
Хоккейный клуб из Тульской области стал вице-чеионаном виртуального чемпионата НМХЛ