Тульский актер и музыкант выпустил новый клип про самоизоляцию

27 Апр 2020 2020-04-27T19:23:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сам Алексей Воробьев говорит о своей новой композиции, что это не совсем придуманная история, а просто новая реальность.

- Это история о том, как два человека влюбляются, но не могут даже прикасаться друг другу. О том, как важно сейчас быть аккуратными, быть дома, и как важно продолжать быть счастливыми в мире, который изменился до неузнаваемости, - продолжает описание своей композиции известный российский певец.

Сам Алксей признался, что прошел тест на инфекцию, когда у него внезапно поднялась температура и ухудшилось самочувствие. Результат, к счастью, оказался отрицательным. Напомним, что сейчас из-за распространения коронавирусной инфекции наше земляк не может вылететь из Лос-Анжелеса обратно в Россию. Поэтому, как он утверждает, понятие «Оставаться дома» должно ассоциироваться у вас не с коронавирусом, антисептиками и несвободой, а с любовью и удовольствием быть рядом с самыми близкими.

Новый клип можно посмотреть в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU