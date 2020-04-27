Памятник «Катюше» в Туле вернется обратно на постамент

27 Апр 2020 2020-04-27T18:46:27+03:00

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Некоторое время назад в соцсетях туляки подняли тему возвращения легендарной боевой машины на постамент. Ибо уже пару лет, как «Катюша», благодаря усилиям работников тульских оборонщиков – на ходу. Но не на постаменте.

И вот решение родилось - специалисты по созданию макетов бронетехники из Новосибирска специально для Тулы сделали реплику боевого миномета «Катюша». Новая тульская «Катюша» уже собрана и отправлена. Реплика боевой машины займет свое место на постаменте в Пролетарском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU