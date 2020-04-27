Житель Тульской области пытался обокрасть супермаркет
Для этого он спрятался внутри и дождался закрытия магазина
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В Алексине местный житель пытался совершить кражу из сетевого магазина. Для этого он спрятался внутри и дождался закрытия магазина. Но завершить начатое не смог: сработала сигнализация.
На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали 19-летнего молодого человека. Его передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU