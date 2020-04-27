2020-04-27T17:53:48+03:00
Происшествия

Сотрудники ГИБДД поймали на тульских дорогах более 14 тысяч нарушителей ПДД

Большая часть попалась на превышении скорости
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД выявили 14 346 нарушений Правил дорожного движения. Таковы итоги рейдов с 24 по 26 апреля. Среди нарушений:

13 706 водителей превысили установленную скорость движения. 21 водитель нарушил требования к перевозке детей.

19 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам. Также за рулем попались 11 водителей, лишенные прав.

44 водителя управляли машинами с тонированными стеклами. Еще 46 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

499 административных материалов составлено за другие нарушения ПДД.

Кроме того, 77 транспортных средств перемещены на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульский актер и музыкант выпустил новый клип про самоизоляцию
Памятник «Катюше» в Туле вернется обратно на постамент
Житель Тульской области пытался обокрасть супермаркет
Сотрудники ГИБДД поймали на тульских дорогах более 14 тысяч нарушителей ПДД
В Туле убирают портрет-граффити Толстого
На тульских улицах стало еще больше людей
В Тульской области в акции «Библионочь-2020» поучаствовали более 50 тысяч человек
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
В Тульской области в ДТП пострадал 75-летний мужчина
В Тульской области «Toyota» вылетела в кювет
В Тульской области столкнулись «Ford Galaxy» и «Chevrolet Cruze»: есть пострадавший
Ждет ли туляков аномально жаркое лето?
СПЛАВ запустил производство защитных масок для лица
Хоккейный клуб из Тульской области стал вице-чеионаном виртуального чемпионата НМХЛ