Сотрудники ГИБДД поймали на тульских дорогах более 14 тысяч нарушителей ПДД
Сотрудники ГИБДД выявили 14 346 нарушений Правил дорожного движения. Таковы итоги рейдов с 24 по 26 апреля. Среди нарушений:
13 706 водителей превысили установленную скорость движения. 21 водитель нарушил требования к перевозке детей.
19 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам. Также за рулем попались 11 водителей, лишенные прав.
44 водителя управляли машинами с тонированными стеклами. Еще 46 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.
499 административных материалов составлено за другие нарушения ПДД.
Кроме того, 77 транспортных средств перемещены на спецстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU