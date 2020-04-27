Сотрудники ГИБДД поймали на тульских дорогах более 14 тысяч нарушителей ПДД

27 Апр 2020 2020-04-27T17:53:48+03:00

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Сотрудники ГИБДД выявили 14 346 нарушений Правил дорожного движения. Таковы итоги рейдов с 24 по 26 апреля. Среди нарушений:

13 706 водителей превысили установленную скорость движения. 21 водитель нарушил требования к перевозке детей.

19 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам. Также за рулем попались 11 водителей, лишенные прав.

44 водителя управляли машинами с тонированными стеклами. Еще 46 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

499 административных материалов составлено за другие нарушения ПДД.

Кроме того, 77 транспортных средств перемещены на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU