На тульских улицах стало еще больше людей

27 Апр 2020 2020-04-27T17:07:50+03:00

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Днем 27 апреля индекс самоизоляции у туляков составил 1,9 баллов. Ближе к вечеру в областной столице он поднялся до 2 баллов. Это означает, что на улице очень много людей.

Чуть лучше самоизоляцию соблюдают жители районных центров. По состоянию на 16.50, индекс самоизоляции в Узловой - 2,6 баллов, в Донском - 2,8, в Алексине - 2,5, Щекине - 2,8, а в Новомосковске - 2,5.

ИСТОЧНИК KP.RU