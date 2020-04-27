В Тульской области в акции «Библионочь-2020» поучаствовали более 50 тысяч человек
В акции «Библионочь-2020» в Тульской области приняли участие более 50 тысяч человек. Акция прошла в онлайн-формате во всех 411 библиотеках региона.
В этом году «Библионочь-2020» посвящена 75-летию Победы. Акцию открыла презентация двух больших проектов - «Живи и помни» и «Герой газетной полосы» - в Тульской областной научной библиотеке. Проекты продлятся до Дня Победы.
Также участники акции посмотрели и обсудили две экранизации повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», снятые в 1940 и 1942 годах.
Для любителей авторской песни состоялся концерт ансамбля «Бригантина». А в рамках акции «Библиосумерки» дети и родители читали рассказы, стихи и обсуждали их.
ИСТОЧНИК KP.RU