2020-04-27T16:57:21+03:00
Звезды

В Тульской области в акции «Библионочь-2020» поучаствовали более 50 тысяч человек

Акция прошла в 411 библиотеках региона
Мария ВЛАСОВА
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В акции «Библионочь-2020» в Тульской области приняли участие более 50 тысяч человек. Акция прошла в онлайн-формате во всех 411 библиотеках региона.

В этом году «Библионочь-2020» посвящена 75-летию Победы. Акцию открыла презентация двух больших проектов - «Живи и помни» и «Герой газетной полосы» - в Тульской областной научной библиотеке. Проекты продлятся до Дня Победы.

Также участники акции посмотрели и обсудили две экранизации повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», снятые в 1940 и 1942 годах.

Для любителей авторской песни состоялся концерт ансамбля «Бригантина». А в рамках акции «Библиосумерки» дети и родители читали рассказы, стихи и обсуждали их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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