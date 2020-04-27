В Тульской области в ДТП пострадал 75-летний мужчина
По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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26 апреля в 08:15 на 73 км дороги «Лопатково – Ефремов» произошло ДТП. 49-летний мужчина на «Citroen С-4» съехал в правый придорожный кювет, затем машина опрокинулась.
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. В результате ДТП пострадали водитель и его пассажир, 75-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU