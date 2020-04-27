В Тульской области «Toyota» вылетела в кювет

27 Апр 2020 2020-04-27T14:51:30+03:00

В результате аварии пострадали водитель и его пассажир

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25 апреля в 12:40 на 6 км дороги «Липки - Бородинский - Б. Калмыки» произошло ДТП. 27-летний мужчина на автомобиле «Toyota Camry» съехал в левый кювет по ходу движения. Затем машина опрокинулась.

У мужчины не было водительского удостоверения. В результате ДТП пострадали водитель и его пассажир, 22-летний молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU