В Тульской области «Toyota» вылетела в кювет
В результате аварии пострадали водитель и его пассажир
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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25 апреля в 12:40 на 6 км дороги «Липки - Бородинский - Б. Калмыки» произошло ДТП. 27-летний мужчина на автомобиле «Toyota Camry» съехал в левый кювет по ходу движения. Затем машина опрокинулась.
У мужчины не было водительского удостоверения. В результате ДТП пострадали водитель и его пассажир, 22-летний молодой человек.
ИСТОЧНИК KP.RU