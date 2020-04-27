В Тульской области столкнулись «Ford Galaxy» и «Chevrolet Cruze»: есть пострадавший
После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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24 апреля в 16:10 на 117 км дороги М2 «Крым» произошло ДТП. 27-летний мужчина на «Chevrolet Cruze» столкнулся с автомобилем «Ford Galaxy» под управлением мужчины 32-летнего мужчины.
Затем автомобиль «Ford Galaxy» съехал в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП пострадал водитель «Chevrolet Cruze». После оказания медицинской помощи он был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU