2020-04-27T12:50:53+03:00
Общество

Ждет ли туляков аномально жаркое лето?

Прогнозы синоптиков и экологов несколько разнятся
Игорь КОПЫТОВ
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Ждет ли туляков аномально жаркое лето?Ждет ли туляков аномально жаркое лето?Фото: Игорь КОПЫТОВ
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Есть версия, что 2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории. Об этом заявляет научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ссылается он на Национальное управление по исследованиям океана и атмосферы США, которое спрогнозировало, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории и с вероятностью 99,9% войдет в пятерку годов с рекордами по температуре.

Однако столь высокую оценку не поддерживают другие синоптики, утверждая, в свою очередь, что, действительно, лето-2020 будет жарким, возможно даже в какие-то моменты – особенно в августе – превысив средний климатически показатель, но далеко не во всех регионах. Есть предположения, что рекордные цифры в температуре воздуха будут побиты в Зауралье и Сибири. Но вовсе в средней Европейской части страны.

Ссылки на парниковый эффект, которые делает Вильфанд, достаточно безосновательны. В связи с коронавирусной инфекцией на данный момент выбросы промышленных предприятий, транспорта и иных антропогенных факторов в последние пару месяцев существенно снизились. Так комментирует это заявление корреспонденту «Космсомольской правды» - Тула» Сергей Симак - ученый-эколог и общественный деятель, один из лидеров общественного экологического движения России, академик Международной академии ДЮТК. Поэтому, скорее всего, тулякам предстоит пережить неустойчивое по температурам лето, вполне укладывающееся по своим значениям в среднюю статистику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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