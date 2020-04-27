Хоккейный клуб из Тульской области стал вице-чеионаном виртуального чемпионата НМХЛ
Представители новомосковской команды уступили в битве болельщиков
Хоккейный клуб из Тульской области стал вице-чеионаном виртуального чемпионата НМХЛФото: материалы пресс-служб
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«Академия хоккея им. Б.П. Михайлова» стала виртуальным вице-чемпионом Национальной молодежной хоккейной лиги России. В финале новомосковцы встретились с пермским «АК59» и, ведя на протяжении всех двух дней по голосам поклонников, неожиданно уступила с последние часы поединка.
В финале «академики» уступили пермякам с минимальной разницей в балансе - 5559 против 5763 голосов.
ИСТОЧНИК KP.RU