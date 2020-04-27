2020-04-27T11:59:29+03:00
Общество

Кто останется без электричества сегодня, 27 апреля, из-за проведения профилактических работ

Тулагорэлектросети опубликовали списки мест работ
Игорь КОПЫТОВ
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Кто останется без электричества сегодня, 27 апреля, из-за проведения профилактических работКто останется без электричества сегодня, 27 апреля, из-за проведения профилактических работФото: соцсети
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По сообщению ресурсоснабжающих организаций ремонтные работы на объектах энергоснабжения в Туле запланированы по следующим адресам:

С 12:00 до 14:30: п. Менделеевский: ул. М. Горького, 1-9 (нечётн.), 6, 8, 8-а, 10; ул. Маяковского,1, 2, 3, 4, 6, 8; ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.); ул. Ленина, 1-11 (нечётн.), 2, 8, 10, 12, 19-а, 19; ул. Калинина, 13/1, 13/2, 9-а, 3-9 (нечётн.); ул. Менделеева, 2; пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Полевая, 12.

С 14.30 до 16.30: п. Менделеевский: ул. Ленина, 16, 18, 20, 21; ул. Л. Толстого, 1-12; ул. М. Горького, 1, 2, 11, 13, 10-а, 11; Симферопольское ш. 11; п. Рудаково: ул. Трудовая, 44.

С 12.00 до 19.00: ул. Октябрьская, 7, 7-а, 7-б, 7-в, 7-г, 7-д, 7-е, 3, 5; ул. Галкина, 2-а, 1-е; ул. Луначарского, 5

С 12.00 до 19.00: ул. Кауля, 56-74 (чётн.); пер. Чапаевский, 2-20 (чётн.), 1-17 (нечётн.), 16-а, 11-а; ул. Будённого, 59-79 (нечётн.), 74-84 (чётн.); ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.), 1-а; ул. Демьянова, 6; ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-14 (чётн.); пер. Перекопский, 81; ул. М. Смирнова, 92; ул. Осташева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.); Пролетарская Набережная, 5-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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