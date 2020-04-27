2020-04-27T09:58:14+03:00
Общество

27 апреля в Городском переулке Тулы ограничили движение

Ограничения связаны с работами по укладке асфальтобетонной смеси
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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27 апреля до 21.00 в Туле на участке от ул. Рязанской до Н. Руднева организовано реверсивное движение. Это связано с укладкой асфальта. Эти работы были запланированы еще на 26 апреля, но их перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Водителей просят выбирать пути объезда. Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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