27 апреля в Городском переулке Тулы ограничили движение
Ограничения связаны с работами по укладке асфальтобетонной смеси
Фото: Алексей ФОКИН
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27 апреля до 21.00 в Туле на участке от ул. Рязанской до Н. Руднева организовано реверсивное движение. Это связано с укладкой асфальта. Эти работы были запланированы еще на 26 апреля, но их перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.
Водителей просят выбирать пути объезда. Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.
ИСТОЧНИК KP.RU