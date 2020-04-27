Жительница Тульской области заколола ножом невестку

27 Апр 2020 2020-04-27T09:53:11+03:00

Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу

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В селе Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района было обнаружено тело 22-летней девушки с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали ее 47-летнюю свекровь.

Пьяная женщина в ходе ссоры нанесла невестке ножевые ранения в область живота. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от полученных повреждений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу.

Уже проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU