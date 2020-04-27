Жительница Тульской области заколола ножом невестку
В селе Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района было обнаружено тело 22-летней девушки с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали ее 47-летнюю свекровь.
Пьяная женщина в ходе ссоры нанесла невестке ножевые ранения в область живота. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от полученных повреждений.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу.
Уже проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU