2020-04-26T18:04:40+03:00
Звезды

Тулякам предлагают отметить Первомай в виртуальном пространстве

Целый ряд онлайн трансляций и акций ждет всех на грядущих праздниках
Игорь КОПЫТОВ
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Тулякам предлагают отметить Первомай в виртуальном пространствеТулякам предлагают отметить Первомай в виртуальном пространствеФото: Игорь КОПЫТОВ
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Целый кльутрный марафон стартует уже 28 апреля с видеотрансляций хореографических постановок. На следующий день всех ждет стихотворный цикл.

Непосредственно 1 мая откроется виртуальная выставка открыток «Первомай в ретро стиле и первомайский флешмоб «МИР! ТРУД! МАЙ!». Он заключается в том, что его участники выкладывают фото с плакатами известных лозунгов праздника весны и труда. Также на праздничных днях пройдет музыкальная онлайн-акция «Весна идет, весне дорогу!», различные мастер-классы и викторины, концерты тульских групп.

А еще 1 мая, в день рождения Алексея Степановича Хомякова, соберутся молодые поэты, участники поэтической лаборатории «О старом и новом», чтобы почитать свои стихи и поделиться новостями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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