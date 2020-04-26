Тульский врач-терапевт умер от коронавирусной инфекции
Мужчина страдал хроническими заболеваниями
Тульский врач-терапевт умер от коронавирусной инфекцииФото: соцсети
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Согласно официальным данным, ранее тест на коронавирус врача-терапевта больницы РЖД Андрея Кузина оказался положительным. Его перевели в инфекционный госпиталь. Там у мужчины выявили двустороннюю пневмонию.
В анамнезе у больного уже были хронические заболевания, и, несмотря на усилия колег, мужчина умер от двусторонней пневмонии.
ИСТОЧНИК KP.RU