2020-04-26T14:54:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульский врач-терапевт умер от коронавирусной инфекции

Мужчина страдал хроническими заболеваниями
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский врач-терапевт умер от коронавирусной инфекцииТульский врач-терапевт умер от коронавирусной инфекцииФото: соцсети
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Согласно официальным данным, ранее тест на коронавирус врача-терапевта больницы РЖД Андрея Кузина оказался положительным. Его перевели в инфекционный госпиталь. Там у мужчины выявили двустороннюю пневмонию.

В анамнезе у больного уже были хронические заболевания, и, несмотря на усилия колег, мужчина умер от двусторонней пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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