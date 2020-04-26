Изолированные граждане в Алексине Тульской области ведут себя примерно

26 Апр 2020 2020-04-26T13:46:32+03:00

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Таковы выводы последнего из регулярный рейдов полиции в Алексинском районе. В течение субботы, 25 апреля, участковые уполномоченные, сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции и других подразделений межмуниципального отдела МВД России «Алексинский» с привлечением представителей МЧС и Росгвардии проверяли соблюдение требований в рамках повышенной готовности в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Были проверены 40 граждан, в отношении которых вынесены постановления об их изоляции. Нарушений не зафиксировано.

Всего же за время рейда составлено 8 административных протоколов по ст.20.6.1 КоАП РФ. Также выявлено четыре факта работы торговых предприятий с нарушением требований.

ИСТОЧНИК KP.RU