Бывший замминистра здравоохранения Тульской области стал врачом-волонтером в столице
Экс-замминистра здравоохранения региона вышел на работу в Коммунарке
Бывший замминистра здравоохранения Тульской области стал врачом-волонтером в столицеФото: соцсети
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Владимир Грицаюк, занимавший должность заместителя министра здравоохранения Тульской области, присоединился к врачебному корпусу больницы в подмосковной Коммунарке.
Напомним, что Грицаюк работал в региональном Минздраве занимал с начала 2018 года и до середины 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU