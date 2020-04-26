2020-04-26T13:00:00+03:00
Коронавирус Covid-19

На въездах в Тульскую область посты дорожной полиции дежурят круглосуточно

Это необходимая мера для предотвращения распространения коронавируса
Игорь КОПЫТОВ
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На въездах в Тульскую область посты дорожной полиции дежурят круглосуточноНа въездах в Тульскую область посты дорожной полиции дежурят круглосуточноФото: материалы пресс-служб
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Стражи порядка ведут учет въезжающих в регион граждан, интересуются целью визита и местом дальнейшего пребывания. Регистрация проводится в единой базе.

Кроме того, с автомобилистами и их пассажирами проводятся мероприятия выборочного контроля здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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