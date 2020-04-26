На въездах в Тульскую область посты дорожной полиции дежурят круглосуточно
Это необходимая мера для предотвращения распространения коронавируса
На въездах в Тульскую область посты дорожной полиции дежурят круглосуточноФото: материалы пресс-служб
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Стражи порядка ведут учет въезжающих в регион граждан, интересуются целью визита и местом дальнейшего пребывания. Регистрация проводится в единой базе.
Кроме того, с автомобилистами и их пассажирами проводятся мероприятия выборочного контроля здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU