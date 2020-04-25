Футболистам тульского «Арсенала» разрешили тренироваться тройками

25 Апр 2020 2020-04-25T14:27:55+03:00

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Команда сейчас находится на самоизоляции. По словам главного тренера Игоря Черевченко, еще в марте футболистам были розданы индивидуальные планы тренировок. Но этого, безусловно, мало, потому что необходимы тренировки на свежем воздухе.

В идеале нужен еще как минимум месяц, чтобы привести игроков в форму после длительного простоя. Двух сборов по 12 дней будет вполне достаточно. В таком случае спокойно можно будет выдержать по две игры в неделю, считает наставник канониров.

Напомним, что все футбольные соревнования в стране приостановили до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU