Футболистам тульского «Арсенала» разрешили тренироваться тройками
На данный момент игроки имеют возможность тренироваться на центральном стадионе
Футболистам тульского «Арсенала» разрешили тренироваться тройкамиФото: материалы пресс-служб
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Команда сейчас находится на самоизоляции. По словам главного тренера Игоря Черевченко, еще в марте футболистам были розданы индивидуальные планы тренировок. Но этого, безусловно, мало, потому что необходимы тренировки на свежем воздухе.
В идеале нужен еще как минимум месяц, чтобы привести игроков в форму после длительного простоя. Двух сборов по 12 дней будет вполне достаточно. В таком случае спокойно можно будет выдержать по две игры в неделю, считает наставник канониров.
Напомним, что все футбольные соревнования в стране приостановили до 31 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU