Туляки в соцсетях бьют тревогу: зафиксирован еще один случай массовой гибели голубей

25 Апр 2020 2020-04-25T14:24:11+03:00

На этот раз происшествие зафиксировано в Криволученском микрорайоне

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Снова высказываются самые разные версии – от обработки улиц противовирусными препаратами до птичьего гриппа и выбросов близлежащего металлургического завода. Однако наиболее правдоподобным выглядит версия, изложенная одной из женщин, гулявшей с собакой и заметившей на улицах и во дворах в дальнем Криволучье разноцветные зернышки – типичную отраву для крыс, которую кто-то, скорее всего, и рассыпает намеренно для травли птиц.

Вместе с тем, немало людей отмечают, что факты массовой гибели голубей по весне они отмечают уже не первый год подряд. И, возможно, это типичное природное явление, на которое раньше мало, кто обращал внимание.

Напомним, что на прошлой неделе с подобной ситуацией столкнулись щекинцы. Ветеринары смогли подтвердить только пищевое отравление.

ИСТОЧНИК KP.RU