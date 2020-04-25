2020-04-25T14:20:05+03:00
Общество

В Туле продолжают строить детские сады и школы

Работы не прекращаются даже во время эпидемии коронавируса
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле продолжают строить детские сады и школыВ Туле продолжают строить детские сады и школыФото: материалы пресс-служб
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На данный момент в Туле продолжается строительство двух детских садов.

Один из них, в поселке Северном, будет рассчитан на прием 120 маленьких туляков. Сейчас здание готово приблизительно наполовину. Ежедневно на площадке трудятся около 50 человек, задействована вся необходимая техника, все темпы работ пока в графике. Сейчас строители монтирую кровлю, уже начата облицовка фасада и внутренняя отделка помещений. Сдать объект должны в октябре 2020 года.

Параллельно идет строительство детского сада на 75 мест и школы на 600 мест в микрорайоне «Времена года».

Всего в Туле на 2020 год запланировано строительство еще 3 детских садов: в микрорайоне Северная Мыза - на 240 мест, на Красноармейском проспекте, в районе дома № 16 на 120 мест и в первом Юго-Восточном микрорайоне - на 200 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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