2020-04-25T14:14:40+03:00
Общество

Ветеранов тульского бокса обеспечили средствами индивидуальной защиты

Областная федерация бокса провела социальную акцию
Игорь КОПЫТОВ
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Ветеранов тульского бокса обеспечили средствами индивидуальной защитыВетеранов тульского бокса обеспечили средствами индивидуальной защитыФото: соцсети
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Медицинские маски и антисептики вручили прожвающим в Туле и Новомосковске боксерам-ветеранам Юрию Иванову, Валерию Зацепину, Владимиру Янову, Юрию Кабанову, Анатолию Юлину и Валентину Чевплянскому.

Спортсменов, покинувших ринг, посетили тренеры нынешней областной сборной по боксу, руководство облфедерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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