Ветеранов тульского бокса обеспечили средствами индивидуальной защиты
Областная федерация бокса провела социальную акцию
Ветеранов тульского бокса обеспечили средствами индивидуальной защитыФото: соцсети
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Медицинские маски и антисептики вручили прожвающим в Туле и Новомосковске боксерам-ветеранам Юрию Иванову, Валерию Зацепину, Владимиру Янову, Юрию Кабанову, Анатолию Юлину и Валентину Чевплянскому.
Спортсменов, покинувших ринг, посетили тренеры нынешней областной сборной по боксу, руководство облфедерации.
ИСТОЧНИК KP.RU