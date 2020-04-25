В Туле ремонтируют дороги

25 Апр 2020 2020-04-25T14:09:21+03:00

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Работы на ул. Болдина – уже в завершающей стадии. Сейчас готовится к укладке финального слоя асфальта на проезжей части. Далее специалистам предстоит завершить ремонт съездов и примыканий на прилегающие улицы, доделать покрытие тротуаров, обустроить остановочные площадки с павильонами, установить дорожные знаки, нанести разметку. Завершить все работы на данном участке планируют к концу апреля.

На ул. М. Горького сейчас выполняются работы на межрельсовом пространстве - разбирают существующий и укладывают выравнивающий слой асфальта. Несколько бригад занимается обустройством пешеходных дорожек. Комплексные работы на этом объекте должны завершить к середине мая.

На ул. Демонстрации проведен монтаж трех подпорных стенок, подрядчик готовит к ремонту тротуары.

А вот на ул. Станиславского работы как раз начали с обустройства тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU