В Туле ремонтируют дороги
Работы на ул. Болдина – уже в завершающей стадии. Сейчас готовится к укладке финального слоя асфальта на проезжей части. Далее специалистам предстоит завершить ремонт съездов и примыканий на прилегающие улицы, доделать покрытие тротуаров, обустроить остановочные площадки с павильонами, установить дорожные знаки, нанести разметку. Завершить все работы на данном участке планируют к концу апреля.
На ул. М. Горького сейчас выполняются работы на межрельсовом пространстве - разбирают существующий и укладывают выравнивающий слой асфальта. Несколько бригад занимается обустройством пешеходных дорожек. Комплексные работы на этом объекте должны завершить к середине мая.
На ул. Демонстрации проведен монтаж трех подпорных стенок, подрядчик готовит к ремонту тротуары.
А вот на ул. Станиславского работы как раз начали с обустройства тротуаров.
ИСТОЧНИК KP.RU