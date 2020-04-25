25 Апр 2020 2020-04-25T10:56:59+03:00

Тульский рецидивист, убивший свою супругу, отправится в колонию на 14 лет Фото: Алексей ФОКИН

Присяжные отправили рецидивиста в колонию за убийство молодой женщины

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В пятницу, 24 апреля, Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор 26-летнему жителю села Маслово. Снисхождения, по решению присяжных, мужчина также не заслужил.

Установлено, что в ночь на 3 января прошлого года 26-летний рецидивист, будучи в состсояни алкогольного опьянения, избил из неприязни свою 25-летнюю сожительницу до смерти. Молодая женщина скончалась от побоев на месте преступления.

Мужчина получил 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU