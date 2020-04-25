Тульские предприниматели записали видеоролик, направленный на взаимную поддержку

25 Апр 2020 2020-04-25T09:49:41+03:00

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«Мы рядом!» - так назвали начинающие тульские бизнесмены свое видеообращение ко всем предпринимателям, чье дело пострадало от ограничений, введенных в стране в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Резиденты бизнес-инкубатора призвали всех предпринимателей страны и мира действовать сообща, делиться опытом и двигаться вперёд. Также они пригласили коллег присоединиться к акции.

ИСТОЧНИК KP.RU