Тульские предприниматели записали видеоролик, направленный на взаимную поддержку
Представители тульского бизнес-инкубатора записали видеообращение к коллегам
Тульские предприниматели записали видеоролик, направленный на взаимную поддержкуФото: соцсети
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«Мы рядом!» - так назвали начинающие тульские бизнесмены свое видеообращение ко всем предпринимателям, чье дело пострадало от ограничений, введенных в стране в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Резиденты бизнес-инкубатора призвали всех предпринимателей страны и мира действовать сообща, делиться опытом и двигаться вперёд. Также они пригласили коллег присоединиться к акции.
ИСТОЧНИК KP.RU