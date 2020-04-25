2020-04-25T09:34:56+03:00
Общество

С проспекта Ленина в Туле эвакуировали бесхозные автомобили

24 апреля в Туле на проспекте Ленина работал эвакуатор
Игорь КОПЫТОВ
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С проспекта Ленина в Туле эвакуировали бесхозные автомобилиС проспекта Ленина в Туле эвакуировали бесхозные автомобилиФото: материалы пресс-служб
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В Туле работает комиссия по принудительной эвакуации. С улиц и из дворов увозятся бесхозные машины в том случае, если они находятся в аварийном состоянии или разобраны; если в них копится мусор; а также, если они создают помехи для движения других транспортных средств. Так, 24 апреля были эвакуированы две отечественные легковушки «ВАЗ 2108» и «ВАЗ 2107», брошенные в районе дома № 113-б по проспекту Ленина.

Если вдруг хозяин авто найдется, то его можно будет вернуть, обратившись в территориальное управление администрации в течение месяца. При этом, правда, оплатить стоимость эвакуации и хранения на спецстоянке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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