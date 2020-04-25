25 апреля в Туле дневная температура воздуха поднимется до +12 градусов
В течение всего дня пасмурно, возможен небольшой дождь
25 апреля в Туле дневная температура воздуха поднимется до +12 градусовФото: Игорь КОПЫТОВ
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Ветер преимущественно юго-западный до 4-5 метров в секунду, вечером – северный до 3 метров в секунду. Влажность 86%. Атмосферное давление 731 мм рт. ст.
Вечером сохранится облачность, а ночью столбик термометра опустится до +5. Также возможны небольшие дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU