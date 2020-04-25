25 Апр 2020 2020-04-25T09:17:39+03:00

25 апреля в Туле дневная температура воздуха поднимется до +12 градусов Фото: Игорь КОПЫТОВ

В течение всего дня пасмурно, возможен небольшой дождь

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Ветер преимущественно юго-западный до 4-5 метров в секунду, вечером – северный до 3 метров в секунду. Влажность 86%. Атмосферное давление 731 мм рт. ст.

Вечером сохранится облачность, а ночью столбик термометра опустится до +5. Также возможны небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU