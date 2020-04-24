Жителя Тульской области оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Ему назначен штраф в размере 500 рублей
Изменить размер текста:
Жителя Щекинского района осудили за нарушение режима самоизоляции.
В марте 2020 года мужчина приехал из Чехии. Он должен был у себя дома самоизолироваться на 14 дней под медицинским наблюдением. Однако при проверке мужчины дома не оказалось.
Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 500 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU