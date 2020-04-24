2020-04-24T17:54:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителя Тульской области оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Ему назначен штраф в размере 500 рублей
Мария ВЛАСОВА
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Жителя Щекинского района осудили за нарушение режима самоизоляции.

В марте 2020 года мужчина приехал из Чехии. Он должен был у себя дома самоизолироваться на 14 дней под медицинским наблюдением. Однако при проверке мужчины дома не оказалось.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 500 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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