2020-04-24T17:35:39+03:00
Звезды

Тулякам предлагают поучаствовать в конкурсе видеороликов «В истории – навсегда!»

В видеоролике необходимо рассказать о людях, прошедших через горнило войны, тружениках тыла или детях войны
Мария ВЛАСОВА
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Тулякам предлагают поучаствовать в конкурсе «В истории – навсегда!». Для этого необходимо создать видеоролик с рассказом о людях, прошедших через горнило войны, тружениках тыла или детях войны.

При этом можно использовать кадры документальной военной кинохроники, фотографии и документы из семейных архивов, стихи и песни.

Конкурс проводится по 3 группам:

1 группа – 6 – 18 лет;

2 группа – 18 лет и старше;

3 группа – семьи.

Прием работ участников Конкурса будет проводиться с 26 апреля по 30 апреля 2020 года.

Итоги конкурса разместят 8-9 мая 2020 года на сайтах организаторов.

Положение, информация о Конкурсе размещены на сайте ГУК ТО «Объединение ИКХМ» и регионального отделения РВИО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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