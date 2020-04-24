Тулякам предлагают поучаствовать в конкурсе видеороликов «В истории – навсегда!»
Тулякам предлагают поучаствовать в конкурсе «В истории – навсегда!». Для этого необходимо создать видеоролик с рассказом о людях, прошедших через горнило войны, тружениках тыла или детях войны.
При этом можно использовать кадры документальной военной кинохроники, фотографии и документы из семейных архивов, стихи и песни.
Конкурс проводится по 3 группам:
1 группа – 6 – 18 лет;
2 группа – 18 лет и старше;
3 группа – семьи.
Прием работ участников Конкурса будет проводиться с 26 апреля по 30 апреля 2020 года.
Итоги конкурса разместят 8-9 мая 2020 года на сайтах организаторов.
Положение, информация о Конкурсе размещены на сайте ГУК ТО «Объединение ИКХМ» и регионального отделения РВИО.
ИСТОЧНИК KP.RU