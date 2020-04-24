24 Апр 2020 2020-04-24T15:54:38+03:00

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В Туле на ул. Максима Горького ограничено движение транспорта. Это связано с проведением ремонтных работ.

На участке от ул. Герцена до ул. Демидовской ограничение для всех видов транспорта действует до 3 мая с 20:00 до 05:30. На участке от ул. Демидовской до ул. Октябрьской запрет будет действовать с 4 по 14 мая в период с 20:00 до 05:30.

На период проведения ремонта движение трамваев и автобусов будет осуществляться по измененной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU