2020-04-24T15:47:50+03:00
Общество

Благоустройство площади Победы в Туле завершат ко Дню Победы

Сейчас здесь укладывают гранитную плитку
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Благоустройство площади Победы в Туле завершат ко Дню Победы. Сейчас здесь укладывают гранитную плитку. Завершено около 70% от всего объема работ. Контролируют благоустройство ежедневно.

В 2019 году на площади было устроено бетонное основание, отремонтированы постаменты артиллерийских орудий, гранитных тумб, уложена тротуарная плитка на подходах к центральной части мемориала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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