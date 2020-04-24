Благоустройство площади Победы в Туле завершат ко Дню Победы
Сейчас здесь укладывают гранитную плитку
Фото: Администрация Тулы
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Благоустройство площади Победы в Туле завершат ко Дню Победы. Сейчас здесь укладывают гранитную плитку. Завершено около 70% от всего объема работ. Контролируют благоустройство ежедневно.
В 2019 году на площади было устроено бетонное основание, отремонтированы постаменты артиллерийских орудий, гранитных тумб, уложена тротуарная плитка на подходах к центральной части мемориала.
ИСТОЧНИК KP.RU