Более пяти тысяч жителей Тульской области встали на биржу труда
Размер пособия по безработице увеличен до 12 130 рублей
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В Тульской области 5 383 жителя дистанционно подали заявления для регистрации в центрах занятости. Такие данные приводятся на 24 апреля.
Туляки, уволенные по объективным причинам и признанные безработными начиная с 1 марта, могут рассчитывать на пособие по безработице в апреле-июне в максимальном размере.
Размер пособия по безработице увеличен с 8 000 до 12 130 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU