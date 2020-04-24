Более пяти тысяч жителей Тульской области встали на биржу труда

24 Апр 2020 2020-04-24T15:31:27+03:00

Размер пособия по безработице увеличен до 12 130 рублей

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В Тульской области 5 383 жителя дистанционно подали заявления для регистрации в центрах занятости. Такие данные приводятся на 24 апреля.

Туляки, уволенные по объективным причинам и признанные безработными начиная с 1 марта, могут рассчитывать на пособие по безработице в апреле-июне в максимальном размере.

Размер пособия по безработице увеличен с 8 000 до 12 130 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU