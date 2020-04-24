В Тульской области свободными от коронавируса остались только три района
24 апреля Арсеньевский район выбыл из этого списка
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В Тульской области свободными от коронавируса остались только три района. Это Чернский, Воловский, Дубенский.
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Сейчас коронавирус зарегистрирован в Туле, Донском, Ефремовском, Алексинском, Новомосковском, Куркинском, Одоевском, Ясногорском, Узловском, Заокском, Щекинском, Белевском, Веневском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Кимовском, Киреевском, Каменском, Плавском, Богородицком и Арсеньевском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU