24 Апр 2020 2020-04-24T15:07:07+03:00

24 апреля Арсеньевский район выбыл из этого списка

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В Тульской области свободными от коронавируса остались только три района. Это Чернский, Воловский, Дубенский.

Карта

Сейчас коронавирус зарегистрирован в Туле, Донском, Ефремовском, Алексинском, Новомосковском, Куркинском, Одоевском, Ясногорском, Узловском, Заокском, Щекинском, Белевском, Веневском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Кимовском, Киреевском, Каменском, Плавском, Богородицком и Арсеньевском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU