Губернатор Тульской области получил дополнительные полномочия при введении режима ЧС

24 Апр 2020 2020-04-24T14:48:07+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сможет устанавливать обязательные правила поведения при режиме повышенной готовности или введении режима ЧС регионального или межмуниципального характера. Подписан соответствующий закон. Правила будут обязательны для исполнения гражданами и организациями.

Кроме того, при введении режима повышенной готовности или ЧС на территории всей страны либо на ее части, губернатор сможет устанавливать дополнительные правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями .

ИСТОЧНИК KP.RU