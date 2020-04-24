2020-04-24T14:48:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Тульской области получил дополнительные полномочия при введении режима ЧС

Губернатор сможет устанавливать обязательные для исполнения правила поведения
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сможет устанавливать обязательные правила поведения при режиме повышенной готовности или введении режима ЧС регионального или межмуниципального характера. Подписан соответствующий закон. Правила будут обязательны для исполнения гражданами и организациями.

Кроме того, при введении режима повышенной готовности или ЧС на территории всей страны либо на ее части, губернатор сможет устанавливать дополнительные правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями .

ИСТОЧНИК KP.RU

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