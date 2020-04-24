24 Апр 2020 2020-04-24T14:29:36+03:00

Сделать это может любой житель региона в возрасте от 14 до 30 лет

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Туляки могут записать видеопоздравление для ветеранов ВОВ, участников военных действий, тружеников тыла и защитников блокадного Ленинграда. Акция «Победы родное лицо» приурочена к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Для того чтобы принять в ней участие нужно записать праздничный ролик длительностью не более 5 минут. Сделать это может любой житель региона в возрасте от 14 до 30 лет.

Видеоматериалы нужно загрузить до 9 мая на файлообменник.

По итогам акции все видеопоздравления участников будут размещены на сайте министерства и центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания.

ИСТОЧНИК KP.RU