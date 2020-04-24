Жители Тульской попались на краже скутера и зарядного устройства
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Новомосковске двое местных жителей попались на краже скутера и зарядного устройства для аккумулятора. Они похитил имущество из гаража, повредив стену. После того как владелец скутера обнаружил следы кражи, он обратился в полицию. Нанесённый ущерб составил 29 тысяч рублей.
Полицейские задержали 19-летнего безработного ранее судимого местного жителя и его подельника, помогавшего осуществить кражу. Оба доставлены для разбирательства. Похищенное обнаружено и изъято.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU