Жители Тульской попались на краже скутера и зарядного устройства

24 Апр 2020 2020-04-24T12:52:56+03:00

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В Новомосковске двое местных жителей попались на краже скутера и зарядного устройства для аккумулятора. Они похитил имущество из гаража, повредив стену. После того как владелец скутера обнаружил следы кражи, он обратился в полицию. Нанесённый ущерб составил 29 тысяч рублей.

Полицейские задержали 19-летнего безработного ранее судимого местного жителя и его подельника, помогавшего осуществить кражу. Оба доставлены для разбирательства. Похищенное обнаружено и изъято.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU