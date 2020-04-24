Пятеро жителей Тульской области отправятся под суд за нахождение в общественных местах вопреки запрету

24 Апр 2020 2020-04-24T12:34:22+03:00

Теперь им грозят штрафы

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В Кимовский городской суд поступило 5 дел об административных правонарушениях. Жителей региона обвиняют в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Вопреки запрету 2 человека находились в Сквере Трудовой славы 17 апреля. В этот же день двое пожилых людей старше 65 лет покинули место своего проживания и находились на улице.

А 18 апреля еще одна жительница находилась на территории городского кладбища. Теперь им грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU