На трассе в Тульской области водитель «Daewoo Gentra» спровоцировал массовое ДТП

24 Апр 2020 2020-04-24T11:56:24+03:00

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23 апреля в 08:05 на 184 км дороги М2 «Крым» произошло ДТП. 29-летний мужчина на «Daewoo Gentra» столкнулся с движущимся в попутном направлении «Volkswagen Polo» под управлением 43-летнего мужчины.

В результате «Volkswagen» столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «ГАЗ 300927», за рулем которого находился 38-летний мужчина. После этого «Volkswagen» съехал в левый по ходу движения кювет, и машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля и его пассажир, 49-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU