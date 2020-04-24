В Тульской области мужчина распространял детскую порнографию
Он отправится в колонию на 4,5 года
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В Новомосковске городской суд признал мужчину виновным в приобретении, хранении и распространении порнографических материалов.
Он покупал несколько лет подряд в интернете порнографию с участием несовершеннолетних. Файлы мужчина хранил на личном компьютере. Также с помощью специализированной программы для обмена файлами предоставлял открытый к порнографии другим пользователям.
По совокупности преступлений ему 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. До вступления приговору в силу мужчина будет находиться под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU