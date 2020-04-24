В Туле на ул. Пушкинской пожарные из огня спасли человека

24 Апр 2020 2020-04-24T09:48:38+03:00

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24 апреля в Туле на ул. Пушкинской загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:40.

К месту происшествия выехали 4 пожарных расчета. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Личный состав спас 1 человека.

По всей площади сгорела и обрушилась кровля. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU