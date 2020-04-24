В Туле на ул. Пушкинской пожарные из огня спасли человека
24 апреля в Туле на ул. Пушкинской загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:40.
К месту происшествия выехали 4 пожарных расчета. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Личный состав спас 1 человека.
По всей площади сгорела и обрушилась кровля. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU