В Туле на ул. Бундурина огонь уничтожил двухэтажный дом и сараи

24 Апр 2020 2020-04-24T09:31:23+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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24 апреля в Туле на ул. Бундурина загорелись 2 неэксплуатируемых строения и сараи. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:23.

К месту происшествия незамедлительно выехали 7 пожарных расчетов и 2 автолестницы для работы на верхних этажах здания.

По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось только через час.

В результате происшествия никто не пострадал. Деревянное строение и сараи выгорели полностью. В кирпичном строении по всей площади сгорела и обрушилась кровля.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 22 человека и 9 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU