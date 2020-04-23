23 Апр 2020 2020-04-23T19:48:31+03:00

По каким адресам в Туле завтра, 24 апреля, отключат электричество Фото: соцсети

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С 12.00 и до окончания работ без света останутся следующие дома:

Центральный округ: пер. Отбойный, 1-38; ул. Чекалина, 14-22 (четные номера), 9-17 (нечетные номера), 9а; ул. Горняцкая, 19, 21, 122-16 (четные номера); пер. Циолковского, 14а, 14-22 (четные номера), 13-21 (нечетные номера);

Мясново: 8-й пр-зд, 54-74 (четные номера), 54а, 45-61 (нечетные номера); 9-й пр-зд, 58-66 (четные номера), 58а, 67-75 (нечетные номера); 10-й пр-зд, 76, 91; 11-й пр-зд, 88;

Привокзальный округ: ул. Громова, 7-17 (нечетные номера), 10-34 (четные номера); Новорабочий пр-д, 13-26; ул. Лихвинская, 4-50; 1-й Лихвинский пр-д, 1-33 (нечетные номера), 6-48 (четные номера); 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 нечетные номера), 22а; 3-й Лихвинский пр-д, 17-41 (нечетные номера), 20-42 (четные номера); 5-й Лхвинский пр-д, 1-14; 6-й Лихвинский пр-д. 3-14а; ул. Самарская, 3а, 14; ул. Невская, 2, 5, 13, 10, 19, 21; ул. Михалковская, 1а, 2е, 7; ул. Вятская, 2, 4; ул. Тверская, 2; ул. Сафонова, 1-23 (нечетные номера), 10-42 (четные номера), 6; ул. Колхозная, 2-16 (четные номера). 3-23 (нечетные номера); ул. Казанская, 4-14 (четные номера); ул. Волжская, 1-3 (нечетные номера), 2-8 (четные номера);

пос. Михалково.

Также работы по замене дефектных опор и опиловке будет проводиться в дер. Уваровка и в селе. Алешня на ул. Садовая. Возможны временные отключения.

ИСТОЧНИК KP.RU