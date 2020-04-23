2020-04-23T19:45:14+03:00
Спорт

Стартовал финал виртуальной Национальной молодежной хоккейной лиги, в которой участвуют туляки

Поддержать команду из Новомосковска Тульской области может каждый
Игорь КОПЫТОВ
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Стартовал финал виртуальной Национальной молодежной хоккейной лиги, в которой участвуют тулякиСтартовал финал виртуальной Национальной молодежной хоккейной лиги, в которой участвуют тулякиФото: материалы пресс-служб
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Соперником «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова» в виртуальном финале НМХЛ стал пермский АК59.

Плей-офф, в котором победитель определяется голосованием болельщиков клубов, разыгрывается в официальной группе лиги. Голосовать можно сегодня, 23 апреля, и завтра, 24 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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