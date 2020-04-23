Стартовал финал виртуальной Национальной молодежной хоккейной лиги, в которой участвуют туляки
Поддержать команду из Новомосковска Тульской области может каждый
Стартовал финал виртуальной Национальной молодежной хоккейной лиги, в которой участвуют тулякиФото: материалы пресс-служб
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Соперником «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова» в виртуальном финале НМХЛ стал пермский АК59.
Плей-офф, в котором победитель определяется голосованием болельщиков клубов, разыгрывается в официальной группе лиги. Голосовать можно сегодня, 23 апреля, и завтра, 24 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU