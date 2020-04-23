Тульские областные депутаты: от богатых до не очень
Согласно опубликованным данным, самый большой доход у Егора Атанова - 81 с небольшим миллионов рублей. Депутат «безлошадный», однако обеспеченный недвижимостью - в собственности несколько земельных участков, жилой дом, две квартиры и площадь в торговом здании.
На втором месте по сумме доходов еще один депутат без колес - Илья Курилов – без малого 65 миллионов рублей. В собственности также 4 земельных участка и квартира.
Третье место у Александра Ковалева с почти 64 миллионами. И он так же не имеет машины, зато – две квартиры.
Кстати, если говорить о тех депутатах, доход которых минимален, то тут лидирует Александр Ермаков – всего 363 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU