23 Апр 2020 2020-04-23T19:14:31+03:00

Тульские областные депутаты: от богатых до не очень Фото: соцсети

Обнародованы сведения о доходах и имуществе депутатов 7 созыва за 2019 год

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Согласно опубликованным данным, самый большой доход у Егора Атанова - 81 с небольшим миллионов рублей. Депутат «безлошадный», однако обеспеченный недвижимостью - в собственности несколько земельных участков, жилой дом, две квартиры и площадь в торговом здании.

На втором месте по сумме доходов еще один депутат без колес - Илья Курилов – без малого 65 миллионов рублей. В собственности также 4 земельных участка и квартира.

Третье место у Александра Ковалева с почти 64 миллионами. И он так же не имеет машины, зато – две квартиры.

Кстати, если говорить о тех депутатах, доход которых минимален, то тут лидирует Александр Ермаков – всего 363 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU