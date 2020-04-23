23 Апр 2020 2020-04-23T18:50:46+03:00

В Тульской области появились первые благоустроенные в этом году дворы Фото: материалы пресс-служб

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Первым населенным пунктом, отличившимся в деле благоустройства, стал Ефремов. Здесь работы уже завершены по двум адресам: ул. Свердлова, 59 и ул. Словацкого восстания, 22. На придомовых территориях заасфальтированы проезды, обустроены парковочные карманы, установлены бордюры. Предстоит еще несколько этапов - озеленение, уборка мусора, опиливание разросшихся деревьев.

Продолжается благоустройство на ул. Горького, 35. А всего в этом году в Ефремове по целевой программе будет отремонтировано 9 дворов.

Если говорить о Тульской области в целом, то новизной оформления и свежим асфальтом на дорожках и проездах в нынешнем году должны порадовать не менее 200 дворов и 16 общественных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU