Росгвардейцы информируют жителей Тульской области о профилактике коронавируса
Росгвардейцы продолжают информировать жителей Тульской области о противоэпидемиологических мерах, действующих в регионе, а также напоминают о необходимости оставаться дома в период нерабочих дней. Для этого организованы патрули совместно сотрудниками МЧС и полицией.
Маршруты экипажей приближены к местам возможного скопления людей и паркам. Для обращения к жителям используются, в том числе, и громкоговорители, которыми оборудованы служебные автомобили.
Так, в Новомосковске сотрудники Росгвардии и МЧС проинформировали более 400 человек, проверили около 350 граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU