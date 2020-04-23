2020-04-23T18:05:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Росгвардейцы информируют жителей Тульской области о профилактике коронавируса

Пешие патрули организованы совместно сотрудниками МЧС и полицией
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Управление Росгвардии по Тульской областиФото: Управление Росгвардии по Тульской области
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Росгвардейцы продолжают информировать жителей Тульской области о противоэпидемиологических мерах, действующих в регионе, а также напоминают о необходимости оставаться дома в период нерабочих дней. Для этого организованы патрули совместно сотрудниками МЧС и полицией.

Маршруты экипажей приближены к местам возможного скопления людей и паркам. Для обращения к жителям используются, в том числе, и громкоговорители, которыми оборудованы служебные автомобили.

Так, в Новомосковске сотрудники Росгвардии и МЧС проинформировали более 400 человек, проверили около 350 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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