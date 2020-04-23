Росгвардейцы информируют жителей Тульской области о профилактике коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T18:05:52+03:00

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Росгвардейцы продолжают информировать жителей Тульской области о противоэпидемиологических мерах, действующих в регионе, а также напоминают о необходимости оставаться дома в период нерабочих дней. Для этого организованы патрули совместно сотрудниками МЧС и полицией.

Маршруты экипажей приближены к местам возможного скопления людей и паркам. Для обращения к жителям используются, в том числе, и громкоговорители, которыми оборудованы служебные автомобили.

Так, в Новомосковске сотрудники Росгвардии и МЧС проинформировали более 400 человек, проверили около 350 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU